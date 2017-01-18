Политолог: демократы начинают тотальную войну с Трампом

МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Иск американки Саммер Зервос, обвиняющей Дональда Трампа в сексуальных домогательствах, является частью "политики тотальной войны", которую демократы ведут против нового президента США, считает эксперт Института США и Канады РАН Владимир Васильев. Подобные иски являются беспрецедентными, потому что раньше в США не было принято судиться с действующими президентами. Важно и то, что Трамп вступает в должность с минимальным рейтингом среди всех предыдущих президентов США. Все это значительно затруднит его работу на посту.
В октябре прошлого года на специально организованной пресс-конференции Саммер Зервос в присутствии адвоката заявила, что столкнулась с неприятной ситуацией в 2007 году после участия в телешоу Трампа "Ученик" (The Apprentice). По словам Зервос, Трамп пригласил ее якобы для обсуждения возможной работы, но привел в бунгало, где попытался склонить ее к интимной близости.
Во вторник адвокат Зервос Глорией Олред заявил, что его клиентка подала иск против Трампа, пишет газета Daily Beast. В иске говорится о том, что Трамп должен либо признать свое "неподобающее поведение", или же опротестовать это в суде.
"Я не сомневаюсь, что это часть той политики, которую можно назвать политикой тотальной войны с администрацией Трампа. Ее в ближайшее время, по крайней мере, до следующих промежуточных выборов, демократы будут вести с администрацией Трампа и лично с президентом", — считает российский американист Владимир Васильев.
По его прогнозу, такая борьба против Трампа "будет идти на всех уровнях" — как на поле общественного мнения, так и в рамках законотворческого процесса на Капитолийском холме, где демократы будут консолидировано выступать против социально-экономической и внешней политики Трампа.
Раскол в американском обществе
Васильев напомнил, что раскол в американском обществе начался несколько лет назад – с приходом к власти кандидата Демократической партии Барака Обамы.
"Когда Обама пришел к власти, он был встречен в штыки правоконсервативной Америкой, "белой" Америкой. Для нее сам факт прихода первого чернокожего президента было покушением на основы американского образа жизни", — констатирует эксперт.
В ответ республиканцы стали апеллировать к народу, проводя акции протеста против Обамы и создавая "Движение чаепития" (Tea Party movement).
"Собственно, кульминацией этого движения было выдвижение Трампа. Он пришел естественно и закономерно именно как результат этого анти-обамовского движения", — считает сотрудник Института США и Канады РАН.
Теперь маятник качнулся в обратную сторону – протест против президента-республиканца начали американские демократы.
"Демократы, учитывая факт, что Трамп является всеамериканским аллергеном, начинают мощную кампанию по блокировки его деятельности, по его дискредитации, делигитимизации, имея в перспективе и промежуточные выборы 2018 года, и президентскую выборную кампанию через четыре года", — считает эксперт.
Он обратил внимание, что все эти события являются продолжением предвыборной кампании
"Предвыборная кампания идет нон-стоп. Она будет идти и дальше и примет различные формы: формы протестов, формы дискредитации в СМИ, выброс компромата и публикация каких-то фильмов, в том числе и продолжение этих исков. Я думаю, что эти иски проплачены демократами, понятно, что походы по судам, которые являются вещами дорогостоящими, они как раз имеют целью делигитимизацию Трампа и привлечь внимание американской общественности", — считает эксперт.
"Если этот процесс ни к чему не приведет, можно устроить другие иски. Создавать могучую мощную питательную среду для всех видов анти-трамповского движения. Смысл их всегда простой: Трамп "не наш" или "не мой президент". Это уже было с Обамой, который расколол Америку на две части. Но до периода Обамы Америка все-таки была что президент – он президент всех американцев. А сегодня складывается ситуация, что президент является президентом только той части страны, которая за него голосовала, другая часть его не воспринимает. И дальше мы будем свидетелями наступления или будораживания общественного мнения", — прогнозирует он.
Time назвал Трампа "Человеком года"
Избранный президент США Дональд Трамп оказал наибольшее влияние на события этого года - так объяснила выбор журнала главный редактор Time Нэнси Гиббс.
На фото: избранный президент США Дональд Трамп с супругой Меланьей.
"2016 был годом его подъема, 2017 будет годом его правления, и, как и у всех новоизбранных лидеров, у него есть шанс выполнить обещания и проигнорировать ожидания", — пишет главред Time о Трампе.
На фото: самолет Дональда Трампа.
Дональд Трамп с дочерью Иванкой.
Над фотографией Трампа для обложки специального издания Time работал фотограф Надав Кандер. Этот фотограф также делал снимок Барака Обамы, когда тот удостоился титула "Человек года" по версии журнала Time в 2012 году.
Дональд Трамп и Хиллари Клинтон во время первых президентских дебатов.
Фотография Трампа была сделана 28 ноября в пентхаусе на 66 этаже башни Trump Tower в Нью-Йорке. На фото Трамп на темном фоне сидит в кресле вполоборота к зрителю, его взгляд устремлен прямо в объектив камеры. Выражение лица сосредоточенное, никакой активной мимики. Справа от фигуры расположена надпись: "Дональд Трамп. Президент разъединенных штатов Америки".
В шорт-лист рейтинга 2016 года вошли 11 номинантов, среди которых президент России Владимир Путин, глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, основатель британской Партии независимости (UKIP) Найджел Фарадж, экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон, один из разработчиков и основателей социальной сети Facebook Марк Цукерберг.
Смартфон c барельефом Дональда Трампа, выпущенный в честь его победы на президентских выборах в США.
По мнению главреда Time, США прошли через сезон выборов наиболее разделенными, чем когда-либо ранее.
Дональд Трамп, его жена Меланья и сын.
Трамп, названный Time "Человеком года", дал журналу интервью, где заявил, что не согласен с выводами национальной разведки о том, что Россия якобы взломала сервера его соперницы по выборам Хиллари Клинтон.
Автор статьи в Time пытается определить причины, по которым Трамп стал "человеком года". "Чтобы напомнить Америке, что демагогия питается отчаянием, что правда сильна настолько, насколько сильно доверие к тем, кто ее произносит; чтобы расширить возможности "скрытого электората", активно выдвигая на первый план их ярость и показывая их страхи; чтобы создать будущую политическую культуру, уничтожив вчерашнюю, — Дональд Трамп стал человеком года по версии Time", — говорится в статье под названием "Выбор".
Дональд Трамп на встрече с президентом США Бараком Обамой в Белом доме.
Сторонник Дональда Трампа в холле башни Трампа.
Дональд Трамп в окружении сторонников после выборов в США.
Мнение читателей журнала Time отличается от выбора редакции: они назвали человеком года премьер-министра Индии Нарендру Моди, его кандидатуру поддержали 19% участников голосования на сайте.
На фото: избранный президент Дональд Трамп.
Дональд Трамп с детьми возле башни Трампа.
Дональд Трамп со своей семьей, июнь 2015 года.
Перспектив у иска нет, но это прецедент
При этом, считает Васильев, судебных перспектив у иска Саммер Зервос нет, но он создает интересный прецедент – раньше в США не было принято судиться с действующим президентом.
"Перспективы его практически равны нулю, потому что никаких доказательств представлено быть не может, у Трампа хорошие адвокаты. Но сам факт исков к президенту страны – создать беспрецедентную ситуацию в Америке, когда иски какие-то предъявляются главе государства. Я не помню, чтобы в Америке действующему главе государства предъявлялись такого рода иски, в этом плане президент, как и английская королева, неприкасаемые фигуры".
Триумф Трампа
На избирательный участок на 56-й улице в Нью-Йорке Дональд Трамп приехал с супругой Меланьей.
На улицы Нью-Йорка, традиционно голосующего за демократов, вышли сторонники кандидата республиканцев.
Сторонницы кандидата в президенты США Дональда Трампа в отеле "Хилтон" в Нью-Йорке.
Сторонники Дональда Трампа собрались на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке, где были установлены экраны, на которых транслировались результаты голосования.
Сторонники Дональда Трампа на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке у экранов с предварительными итогами подсчета голосов.
Залогом успеха Трампа стала победа в ключевых штатах, причем многие из них на предыдущих выборах голосовали за демократов.
Изначально сообщалось, что Дональд Трамп прибудет на участок для голосования примерно в 10 утра (18 мск), однако кортеж миллиардера прибыл в назначенное место на час позже.
Трамп сумел набрать большинство во Флориде, Огайо, Северной Каролине, Пенсильвании, Айове. Таким образом, Клинтон "сдала" даже те штаты, в которых уверенно лидировала в ходе кампании.
Сторонники Дональда Трампа на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке у экранов с предварительными итогами подсчета голосов.
Сторонники Дональда Трампа на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке у экранов с предварительными итогами подсчета голосов.
Артисты, переодетые в кандидатов в президенты США Клинтон и Трампа, на одной из улиц Лас-Вегаса.
Сторонники Дональда Трампа с восторгом встретили объявление результатов голосования в Огайо и Флориде, где победил кандидат республиканцев.
Избирательный участок в посольстве США в Сеуле, Южная Корея.
По состоянию на 2016 год журнал Forbes оценивает состояние Трампа в 3,7 миллиарда долларов, что делает его богатейшим политиком в США и 156-м среди всех богатых американцев.
Горожане на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке у экранов с предварительными итогами подсчета голосов.
Сторонники Дональда Трампа на одной из улиц Нью-Йорка.
Сторонники Дональда Трампа в одном из казино Лас-Вегаса в ожидании объявления итогов голосования.
Дональд Трамп в строгом костюме с красным галстуком (это цвет Республиканской партии США) вышел к своим сторонникам, собравшимся в штаб-квартире республиканцев в Нью-Йорке, в окружении своей семьи.
Раскол общества может привести к потрясениям
При этом этот раскол в американском обществе может в перспективе привести к каким-то серьезным потрясениям, например, к массовым акциям протеста.
"Это уже будет связано с реализацией программы Трампа. Трамп в ближайшие сто дней выдвинет конкретные планы реализации своей социально-экономической программы, налоговой реформы, программы демонтажа системы всеобщего медицинского страхования, и тогда начнутся очень серьезные проблемы. Речь идет о серьезных сокращениях социальных расходов, это уже затрагивает интересы десятков или сотен миллионов американцев. Когда эта часть Америки почувствует это в своем кармане… это является мощным фактором провоцирования протестного движения в стране", — предупреждает эксперт.
Он напомнил так, что именно предшественник Трампа расширял социальные программы, подпитывая политическую базу демократов.
"Социальные расходы при Обаме росли, и росли большими темпами, социальный мир в стране покупался за счет федерального бюджета", — напомнил эксперт.
К чему это приведет, прогнозировать пока сложно, потому что в истории США трудно подобрать какие-то аналогии на этот счет.
"У нас нет большого прецедента, но это может помешать (управлять Трампу страной)", — считает эксперт.
Как вступали в должность президенты США
4 марта 1857 года вступил в должность президента США Джеймс Бьюкенен. Демократы надеялись, что он сможет примирить Север и Юг. Но Бьюкенену не удалось этого сделать, может быть, именно поэтому историки считают Бьюкенена худшим из президентов США за всю историю страны.
В своей инаугурационной речи 4 марта 1861 года Авраам Линкольн призвал к воссоединению страны, однако не смог предотвратить конфликт. 12 апреля 1861 года конфедераты открыли огонь по федеральному форту Самтер. Уже 15 апреля Линкольн призвал граждан браться за оружие. Так началась Гражданская война.
По настоянию Линкольна конгресс 31 января 1865 года принял поправку к Конституции США, запрещавшую рабство на территории страны. В победе Севера не было сомнений. 4 марта 1865 года Авраам Линкольн в своей второй инаугурационной речи призвал отказаться от мщения, поставил задачи реконструкции Юга. Через полтора месяца его смертельно ранил актер Джон Бут, фанатичный сторонник южан.
4 марта 1885 года состоялась инаугурация Гровера Кливленда. Он стал единственным президентом США, который занимал свой пост два срока с перерывом.
4 марта 1889 года президентскую присягу принял Бенджамин Харрисон. Он набрал меньше голосов избирателей, чем его оппонент, действовавший президент Гровер Кливленд, однако результаты голосования по штатам принесли ему в Коллегии выборщиков на 70 голосов больше.
4 марта 1897 года 25-м президентом США стал Уильям Мак-Кинли. Мак-Кинли был первым президентом США XX века и последним президентом, участвовавшим в Гражданской войне.
На выборах 1900 года вновь победил Уильям Мак-Кинли. Инаугурация состоялась 4 марта 1901 года, но второй раз Мак-Кинли занимал пост президента всего полгода. 6 сентября 1901 года он был ранен анархистом польского происхождения Леоном Чолгошем. Через неделю после ранения Мак-Кинли скончался от осложнений раневой инфекции.
14 сентября 1901 года, в день смерти Мак-Кинли, к присяге главы США привели вице-президента Теодора Рузвельта. В день своего избрания на второй срок Рузвельт объявил, что более не намерен выдвигать свою кандидатуру, поскольку считает доставшиеся ему от Мак-Кинли годы президентства своим первым сроком.
4 марта 1909 года состоялась инаугурация 27-го президента США Уильяма Говарда Тафта, близкого друга Теодора Рузвельта.
На выборах 1912 года голоса сторонников республиканцев раскололись между Теодором Рузвельтом и Уильямом Тафтом. В итоге 4 марта 1913 в должность президента США вступил демократ Вудро Вильсон. Через четыре года победу на выборах ему принес лозунг "Он уберёг нас от войны".
4 марта 1921 года клятву президента США произнес Уоррен Гардинг. После двух лет правления, Гардинг скончался 2 августа 1923 года в Сан-Франциско во время турне по западным штатам, предположительно от обширного инфаркта. После его смерти широкое распространение получили слухи об отравлении.
Преемником скоропостижно скончавшегося Уоррена Гардинга стал вице-президент Калвин Кулидж. Будучи избран на собственный президентский срок в 1924 году, Кулидж отказался от участия в выборах в 1928 году.
С вступления в должность президента США Герберта Гувера 4 марта 1929 года традиционными стали инаугурационные благотворительные балы.
4 марта 1933 состоялся парад по случаю вступления в должность президента США Франклина Рузвельта.
После принесения присяги 4 марта 1933 года президент Рузвельт обратился к собравшимся с программной речью, признанной образцом ораторского искусства: "Первым делом разрешите мне высказать твердое убеждение, что единственное, чего нам следует бояться, это страха — отчаянного, безрассудного, неоправданного ужаса, который парализует усилия".
20 января 1953-го и 20 января 1957-го президентскую клятву произнес Дуайт Эйзенхауэр.
20 января 1977 года президентом США стал Джимми Картер. В инаугурационной речи он заявил: "Мы твердо намерены проявлять настойчивость и мудрость в своем стремлении к ограничению арсеналов оружия на Земле теми пределами, которые необходимы для обеспечения собственной безопасности каждой страны".
В 1977 году президент Джимми Картер попытался несколько снизить пафос инаугурационных балов, назвав их вечеринками (party) и установив цену на билеты не свыше 25 долларов.
Трамп – "чемпион" по низкому рейтингу среди президентов США
Он обратил также внимание, что впервые за многие десятилетия к власти в США приходит политик со столь низким рейтингом.
"Если посмотреть на опросы общественного мнения, то Трамп вступает в должность президента, имея в два раза степень общественной поддержки меньше, чем скажем Обама. Это американский президент, степень поддержки которого на начальный момент его деятельности является минимальной за всю историю. Раньше новый президент всегда имел поддержку в 60-70 процентов. У Трампа нет этого запаса прочности, это важнейший фактор, который может оказать влияние на его деятельность во всех направлениях", — обратил внимание Васильев.
В то же время у Дональда Трампа есть мощный козырь – его бойцовский характер.
"У Трампа есть напор, есть стремление стенки пробивать – это тоже надо иметь ввиду. Трамп как американский футболист, он работает на прорыв. А вот во что это выльется, на сегодня сказать сложно. В Америке складывается неординарная ситуация, которая затрудняет прогнозы. Но перед Трампом стоят исключительно сложные задачи", — считает эксперт.