ЕС готов оказать Италии необходимую помощь в связи с землетрясением

"Постоянно мониторим ситуацию с землетрясением в Италии. Наш круглосуточный экстренный центр находится в контакте с итальянскими службами гражданской защиты. ЕС готов оказать помощь", — написал чиновник в своем микроблоге Twitter.
Closely monitoring new #Italy earthquake. Our 24/7 Emergency Centre is in contact with IT civil protection. EU stands ready to help.— Christos Stylianides (@StylianidesEU) 18 января 2017 г.
Ранее сообщалось, что сильные подземные толчки были зафиксированы в среду в центральной Италии. Как сообщалось, магнитуда первого подземного толчка составила 5,3, второго – 5,7, третьего — 5,4. Эпицентр находился более чем в 100 километрах к востоку от итальянской столицы.