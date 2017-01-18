ЕС готов оказать Италии необходимую помощь в связи с землетрясением

© РИА Новости. Олег Ласточкин Перейти в фотобанк В Риме после землетрясения не работает метро, эвакуированы ряд школ Европейский Союз готов оказать Италии всю необходимую помощь в связи с сильным землетрясением в центральной части страны, заявил еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и кризисного регулирования Кристос Стилианидес.

"Постоянно мониторим ситуацию с землетрясением в Италии. Наш круглосуточный экстренный центр находится в контакте с итальянскими службами гражданской защиты. ЕС готов оказать помощь", — написал чиновник в своем микроблоге Twitter.

Closely monitoring new #Italy earthquake. Our 24/7 Emergency Centre is in contact with IT civil protection. EU stands ready to help. — Christos Stylianides (@StylianidesEU) 18 января 2017 г.

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Ранее сообщалось, что сильные подземные толчки были зафиксированы в среду в центральной Италии. Как сообщалось, магнитуда первого подземного толчка составила 5,3, второго – 5,7, третьего — 5,4. Эпицентр находился более чем в 100 километрах к востоку от итальянской столицы.