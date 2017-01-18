Премьер Мальты рассказал, когда состоится саммит ЕС о Brexit

БРЮССЕЛЬ, 18 янв – РИА Новости, Владимир Добровольский. Внеочередной саммит Евросоюза для определения директив переговоров о выходе Великобритании из Евросоюза пройдет через месяц после официального уведомления Лондоном о Brexit, заявил премьер-министр председательствующей в ЕС Мальты Джозеф Мускат.

"Не будет никаких переговоров до официального уведомления. Когда уведомление будет получено, в зависимости от его содержания, начнутся консультации стран-членов с намерением созвать внеочередное заседание Европейского Совета через четыре – пять недель после получения уведомления, чтобы определить директивы для переговоров", — сказал Мускат, выступая в Европарламенте в Страсбурге. Его выступление транслировалось службами Еврокомиссии.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявляла, что официальное уведомление о выходе из Евросоюза будет направлено в Брюссель до конца марта 2017 года.