В Раде хотят продлить запрет продажи сельхозземель

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости. Депутаты Радикальной партии Украины предлагают Верховной раде продлить мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения до полного восстановления территориальной целостности Украины, соответствущий проект закона зарегистрирован на официальном сайте парламента в среду.

Верховная рада Украины в ноябре продлила мораторий на продажу сельхозземель до 1 января 2018 года. Мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения действует на Украине уже 14 лет. Он был установлен до 1 января 2017 года. Украинские граждане опасаются, что в случае отмены моратория их земли могут за бесценок купить крупные бизнесмены.

В пояснительной записке к документу отмечается, что в то время, когда против Украины оказывается "военная агрессия, недопустимо делать 2/3 украинского территории товаром, ведь не исключено, что агрессор через подставных лиц скупит украинскую землю". Кроме этого, авторы законопроекта отмечают, что свои дома из-за военного конфликта в Донбассе вынуждены покинуть около 2 миллионов украинцев, большинство из них не смогут в 2018 году стать "полноценными" участниками рынка сельскохозяйственной земли.

"Это же касается и рядовых украинцев, номинальная среднемесячная заработная плата которых из-за резкого экономического спада за 3 года в долларовом эквиваленте сократилась вдвое — с более чем 400 долларов США (в 2013 году) до 195 долларов США (в 2016 году). Именно поэтому, с целью обеспечения общественных и государственных интересов, предлагается до вступления в силу закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения, но не ранее 3 лет после полного восстановления территориальной целостности Украины, запретить купле-продажу сельскохозяйственных земель",- говорится в пояснительной записке к документу.

На Украине с 2004 года пытаются разрешить свободную куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения. Порошенко ранее заявлял, что мораторий на продажу сельскохозяйственных земель сдерживает приток инвестиций в аграрную сферу страны, он призывал парламент работать над созданием рынка земли. Глава Минагропрода Украины Тарас Кутовой рассчитывал, что в начале осени Рада примет закон об обороте сельскохозяйственных земель, что позволит отменить мораторий.