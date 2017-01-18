Премьер Мальты рассказал, как ЕС может избежать нового потока мигрантов

БРЮССЕЛЬ, 18 янв – РИА Новости, Владимир Добровольский. Евросоюзу уже со следующей весны грозит новый миграционный кризис, если союз не заключит с расположенными на севере Африки странами договоренности, подобные миграционной сделке с Турцией, заявил премьер председательствующей в ЕС Мальты Джозеф Мускат.

"Следующей весной Европа столкнется с новым сильным притоком мигрантов, на этот раз через центральное Средиземноморье. Не обязательно говорить, что состав, происхождение и причины, по которым эти люди будут готовы рисковать своей жизнью для пересечения опасного моря, будут отличаться от тех, которые побуждают по большей мере сирийских беженцев пересекать Эгейское море", — сказал Мускат, выступая в Европарламенте в Страсбурге.

Он отметил, что "страны, расположенные на южном берегу центрального Средиземноморья, во многом отличаются от Турции". "Но, тем не менее, нет сомнения в том, что пока договоренности, подобные турецким, не будут применяться в центральном Средиземноморье, Европа будет сталкиваться с крупным миграционным кризисом", — заявил мальтийский премьер.

Ранее Международная организации миграции (МОМ) сообщила, что в 2016 году более 5 тысяч мигрантов погибли, пытаясь пересечь Средиземное море и попасть в Европу, около 363 тысяч достигли европейских стран.

Главы государств и правительств стран-членов ЕС в середине марта согласовали с Турцией совместный план по борьбе с миграционным кризисом. Он предусматривает, в частности, возвращение в Турцию всех нелегалов, прибывших в Грецию с турецкой территории, и прием Евросоюзом легальных мигрантов-сирийцев из Турции по принципу "один за одного".

Совместное заявление также предполагает активизацию переговоров о вступлении Турции в ЕС и введение безвизового режима. При этом в начале декабря Еврокомиссия заявила, что Анкара по-прежнему должна выполнить семь условий для отмены визового режима, в том числе изменить антитеррористическое законодательство, на что турецкие власти идти не намерены.