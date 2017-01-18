В Киргизии проходят похороны погибших при крушении самолета под Бишкеком

БИШКЕК, 18 янв – РИА Новости. Похороны погибших во время крушения турецкого грузового Boeing 747, рухнувшего на дачный поселок в окрестностях международного аэропорта "Манас" столицы Киргизии, проходят в республике, сообщила РИА Новости в среду руководитель пресс-службы киргизского правительства Толгонай Стамалиева.

Boeing 747-400 турецкой авиакомпании вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Манас" столицы Киргизии. Он рухнул на поселок дачного кооператива "Авиатор". В результате были разрушены около 30 домов. На месте крушения найдены тела 38 человек.

"Сегодня по всей территории республики проходят похороны жертв трагедии. В большинстве родственники погибших приняли решение предать тела погибших земле на их "малой родине". Похороны проходят в Чуйской, Нарынской, Ошской и других областях республики", — сказала собеседница агентства.

Стамалиева сообщила, что правительство организовало доставку тел погибших транспортом МЧС к местам погребения. Кроме того, накануне кабмин принял решение о выделении первичной материальной помощи семьям жертв катастрофы в размере 70 тысяч сомов (около 1 тысячи долларов), в том числе на проведение траурных мероприятий.

По ее словам, в Алайском районе Ошской области прошли похороны пяти человек из семьи Орозбаевых. В семье готовились к свадьбе старшей дочери и потому в поселок в окрестностях аэропорта приехали родственники, все они погибли. Семью Осмоновых — родителей и троих детей — предали земле в поселке Манас Чуйской области, у них в ближайшее время ожидалось прибавление в семействе. В поселке авиаторов Манас похоронили сотрудницу столичной киргизской газеты "Кут билим" Наргизу Джумакунову, ее мужа и двух детей — пятилетнего сына и четырехмесячную дочь. Как сообщили спасатели, родители, видимо, услышав гул падающего самолета, успели прикрыть собой двух малышей, но не смогли спасти. Из всей семьи в живых остался только старший сын, первоклассник, который рано утром пошел в школу.

Как сообщили РИА Новости в мэрии Бишкека, 28-летняя Наргиза Кожоналиева, сотрудница мэрии, несколько недель назад ушла в декретный отпуск и потому в момент трагедии была дома. Она погибла вместе с нерожденным малышом. Ее похоронили в городе Нарын. Ее муж и пятилетний сын выжили, потому что в этот момент находились по пути в детский сад.

"В похоронах принимают участие губернаторы, представители местных администрации и члены правительства республики. Власти на местах оказывают всяческое содействие потерявшим родных и близких", — сообщила представитель пресс-службы правительства.