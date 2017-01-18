В ДНР ожидают визита замглавы миссии ОБСЕ в январе

ДОНЕЦК, 18 янв — РИА Новости. Замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг прибудет в Донецк ориентировочно 20 января, заявил журналистам в среду заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной

Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

Ранее в пресс-службе миссии ОБСЕ сообщили, что 18-27 января Хуг посетит Донбасс.

"Насколько мне известно, сегодня он должен был прибыть в Мариуполь, два дня по плану он пробудет на подконтрольной Украине территории и 20 числа (января — ред.) должен зайти к нам. Его дальнейшие планы работы на территории республики мне неизвестны", — сказал Басурин.