Байден заявил, что Россия попытается вмешаться в выборы в Европе

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Вице-президент США Джо Байден заявил, что ожидает в будущем попытки России вмешиваться в демократический процесс выборов в Европе, передает агентство Sputnik.

"Россия под властью президента Путина использует любые доступные инструменты, чтобы свести на нет европейский проект (ЕС). Проверить линии разлома западных стран и вернуться к политике определенных сфер влияния", — сказал Байден, выступая на Международном экономическом форуме в Давосе.

"Мы должны ожидать попыток России встревать в демократические процессы", — отметил Байден, говоря о предстоящих в выборах в европейских странах в этом году. "Цель этому ясна: разрушить либеральный международный порядок", — сказал Байден.

ЦРУ, ФБР и АНБ распространили 6 января доклад, в котором в очередной раз обвинили Россию во "вмешательстве в американские выборы",

но отказались предоставить какие-либо доказательства, сославшись на секретность разведки. При этом из доклада следовало, что американские спецслужбы делают выводы о "тайных операциях России по влиянию на выборы" по таким источникам, как репортажи российского телевидения и записи в соцсетях.

Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными", по его словам, подобные заявления ни на чем не основаны.

Избранный президент США Дональд Трамп считает обвинения в адрес России надуманными и заявляет, что его политические противники-демократы пытаются с помощью этих обвинений поставить под вопрос итоги выборов и снять с себя ответственность за проигрыш.