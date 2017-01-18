Додон совершит следующий зарубежный визит в Брюссель

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон сообщил в среду, что в феврале отправится с визитом в Брюссель.
По словам главы республики, если действовать в русле такой логики, невозможно будет "никуда продвинуться". "Мы не можем дружить с Западом против Востока, но в то же самое время мы не можем дружить с Востоком — с Россией — против Запада. Это не получится ни у кого, тем более у маленьких стран, таких как Республика Молдова", — добавил президент.
По словам Додона, в Брюсселе негативно восприняли новость о том, что его первый официальный зарубежный визит состоится именно в Москву.
"Некоторые коллеги из Брюсселя немножко обиделись, хотя посол ЕС еще в период избирательной кампании подошел ко мне и сказал: "Игорь Николаевич, я знаю, что вы первый визит совершите в Москву. Обещайте, что второй будет в Брюссель. Я ему обещал, и в начале февраля мы поедем вторым визитом в Брюссель", — отметил молдавский лидер.
Молдавия в июне 2014 года подписала с ЕС соглашение об ассоциации и глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли. После ратификации этого соглашения молдавским парламентом ухудшились отношения между Москвой и Кишиневом. По соглашению, Молдавия должна полностью открыть свой рынок для европейских товаров. Россия, опасаясь, что через Молдавию поступит реэкспорт товаров из ЕС, ввела временный запрет на ввоз некоторых видов молдавской продукции.