Додон совершит следующий зарубежный визит в Брюссель

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон сообщил в среду, что в феврале отправится с визитом в Брюссель.

"У нас была такая практика, что сразу после избрания (президенты — ред.) ехали в Брюссель, в Бухарест, в Вашингтон — но не в Москву. Из-за этого в нашей внешней политике произошел перекос в сторону Европы. К сожалению, так получилось. Я хочу подчеркнуть: я не считаю, что проевропейский — это антироссийский, и не считаю, что пророссийский — это антиевропейский", — сказал Додон, выступая с лекцией перед студентами и преподавателями университета МГИМО МИД России.

По словам главы республики, если действовать в русле такой логики, невозможно будет "никуда продвинуться". "Мы не можем дружить с Западом против Востока, но в то же самое время мы не можем дружить с Востоком — с Россией — против Запада. Это не получится ни у кого, тем более у маленьких стран, таких как Республика Молдова", — добавил президент.

По словам Додона, в Брюсселе негативно восприняли новость о том, что его первый официальный зарубежный визит состоится именно в Москву.

"Некоторые коллеги из Брюсселя немножко обиделись, хотя посол ЕС еще в период избирательной кампании подошел ко мне и сказал: "Игорь Николаевич, я знаю, что вы первый визит совершите в Москву. Обещайте, что второй будет в Брюссель. Я ему обещал, и в начале февраля мы поедем вторым визитом в Брюссель", — отметил молдавский лидер.

Он подчеркнул, что не намерен "ставить железный занавес". "Неслучайно в рамках этого визита было объявлено, что начинается новый этап в наших (российско-молдавских — ред.) отношениях", — сказал Додон.

Молдавия в июне 2014 года подписала с ЕС соглашение об ассоциации и глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли. После ратификации этого соглашения молдавским парламентом ухудшились отношения между Москвой и Кишиневом. По соглашению, Молдавия должна полностью открыть свой рынок для европейских товаров. Россия, опасаясь, что через Молдавию поступит реэкспорт товаров из ЕС, ввела временный запрет на ввоз некоторых видов молдавской продукции.