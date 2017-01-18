Лавров: России и США надо сотрудничать там, где интересы совпадают

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Россия согласна с высказываниями избранного президента США Дональда Трампа о том, что РФ и США необходимо сотрудничать в тех сферах, где интересы обеих стран совпадают, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Я увидел в высказываниях избранного президента, прежде всего, стремление нацелить работу всей своей команды на более эффективное обеспечение национальных интересов США. Это его отправной пункт, и в этом мы абсолютно совпадаем, потому что это и главная задача российской внешней политики. И дальше Дональд Трамп говорит о том, что если для продвижения национальных интересов США появится возможность сотрудничать с Россией, то будет просто глупо этого не делать. И наш подход абсолютно такой же. Там, где интересы совпадают, а таких сфер немало, мы должны и будем сотрудничать и с США, и с ЕС, и с НАТО, и с любой другой страной", — сказал Лавров на пресс-конференции с главой МИД Австрии Себастьяном Курцем.

Министр выразил надежду на то, что отношения РФ и США будут нормальными, "как подобает отношениям между любыми двумя государствами, и что никто не будет вмешиваться во внутренние дела друг друга, как это наблюдалось в последнее время со стороны американской администрации".