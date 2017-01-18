Кабмин Украины выделил средства на перезахоронение останков писателя Олеся

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости. Кабинет министров Украины выделил средства из бюджета на перевозку из Чехии и перезахоронение в Киеве останков украинского писателя Александра Олеся, соответствующее решение принято в ходе заседания правительства в среду.

Президент Украины Петр Порошенко ранее поручил МИД страны обеспечить перевозку останков Олеся на родину. Также Порошенко заявлял, что чешские власти дали разрешение на передачу украинской стороне эксгумированных останков украинского писателя.

В ходе заседания правительства сумма, выделенная из госбюджета, не называлась.

Ранее СМИ сообщали, что тело украинского писателя, который в 1944 году был похоронен в Праге, принудительно эксгумировали из-за неуплаты ренты за место на кладбище. МИД Украины заявил, что останки Олеся и его жены после эксгумации были перемещены в депозитарий кладбища в Чехии до решения вопроса о месте окончательного захоронения, которое должны принять проживающие в Канаде родственники писателя. На месте, где были захоронены Олесь и его жена, уже захоронен выходец из Украины Владимир Михайлишин, который до недавнего времени ухаживал за могилой и платил необходимую ренту.