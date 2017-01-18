Министр торговли Канады: Оттава готова взаимодействовать с Москвой

ДАВОС, 18 янв — РИА Новости. Канада рассчитывает взаимодействовать с Россией в вопросах торговых взаимоотношений, сохраняя свои позиции по санкциям в отношении Москвы, заявил РИА Новости министр по международной торговле Канады Франсуа-Филипп Шампань в первом интервью для российских СМИ после своего назначения на пост.

Отвечая на вопрос, как Канада видит перспективы снятия санкций с России после прихода к власти в США Дональда Трампа, Шампань подчеркнул, что Канада остается на своих позициях, но готова к диалогу с РФ, "чтобы понять, как стороны могут продвигаться вперед в этом вопросе".

"Российские отношения с Канадой основываются на нескольких позициях. И мы собираемся продолжать общение по этим позициям. Нынешний министр иностранных дел Христя Фрилэнд будет это делать. Но я думаю, что наши партнеры из России понимают, что Канада остается на определенных позициях. Но мы всегда готовы взаимодействовать, чтобы понять, как мы можем продвигаться вперед, сохраняя наши позиции", — сказал он.