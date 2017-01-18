В Польшу прибудут более шести тысяч военных из США и НАТО

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Более шести тысяч военнослужащих союзных войск прибудут в Польшу в рамках исполнения решений саммита НАТО и соглашения с США, заявил в среду министр обороны Антони Мачеревич.

"Важным, главным заданием, которое стоит перед нами, является реализация (решений) как саммита НАТО, так и соглашения с США, касающихся дислокации и присутствия союзных войск на территории Польши… Численность союзных войск, американских и натовских, превысит шесть тысяч военных", — заявил Мачеревич в ходе пресс-конференции, которую транслировало Польское телевидение.

В июле 2016 года на саммите НАТО в Варшаве было принято решение "для укрепления восточного фланга" альянса разместить в Литве, Латвии, Эстонии и Польше по международному батальону НАТО. Их формирование взяли на себя и в настоящее время продвигают Великобритания, Германия, Канада и США.

Ранее польские власти неоднократно заявляли о существовании "российской угрозы" в связи с размещением вооружений в приграничной Калининградской области. В Минобороны РФ подтвердили сообщения СМИ о передислокации мобильных ракетных комплексов "Искандер-М" в Калининградскую область. Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков пояснил, что это мобильный комплекс, и ракетные войска совершенствуют подготовку. По его словам, "большого секрета из транспортировки комплекса никто не делал", более того, "один "Искандер" был специально выставлен под пролетающий американский разведывательный спутник для уточнения параметров работы этого космического аппарата".

Заявления о якобы существующей угрозе со стороны РФ прибалтийским странам и Польше неоднократно звучали и ранее, хотя в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом для того, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.