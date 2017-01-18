Лавров: обвиняющие Россию валят свои проблемы с больной головы на здоровую

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Страны Запада, обвиняющие РФ во вмешательстве в дела других стран, валят с больной головы на здоровую, заявил в среду глава МИД России Сергей Лавров.

Лавров отметил, что "пора признать факты, что не Россия, а американские союзники грубо вмешивались во внутренние дела США, в избирательную кампанию, и многие из них, кстати говоря, и сейчас не могут справиться со своими чувствами и успокоиться".

"(Избранный президент США Дональд — ред.) Трамп в интервью Times и Bild высказал свое мнение о миграционной политике Германии, а мой коллега (госсекретарь США — ред.) Джон Керри заявил, что это неэтично и является вмешательством во внутренние дела ФРГ, понимаете, это говорят люди, которые не только на словах пытались поучать другие страны, включая Европу, к примеру, (президент США) Барак Обама лично агитировал против Brexit, это говорят люди, которые вмешиваются в чужие дела далеко более не безобидным способом с применением военной силы с целью смены режимов", — сказал Лавов.

Он добавил, что "поэтому тут уже не двойные, а тройные стандарты. "Мы считаем, что, хотя бы должны покраснеть те, кто выдвигает такие обвинения в наш адрес, пытаясь свалить с больной головы на здоровую", — заявил Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Австрии Себастьяном Курцем.