Число погибших при взрыве в военном лагере в Мали возросло до 37

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Не менее 37 человек погибли при взрыве в военном лагере в городе Гао на северо-востоке Мали, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в ООН.

Между тем, агентство Рейтер сообщает о 25 жертвах, количество пострадавших не уточняется. По его данным, у здания лагеря взорвался автомобиль. В лагере проживают военнослужащие правительственной армии и члены нескольких вооруженных групп, которые вместе проводят патрули в соответствии с мирным соглашением об урегулировании вооруженного противостояния на севере страны.

Кризис в Мали стал следствием свержения в 2011 году режима Муамара Каддафи в Ливии, когда на малийскую территорию хлынули беженцы из племен туарегов. Заняв северную часть Мали, они провозгласили там независимое государство Азавад. Позднее туарегов с подконтрольных территорий вытеснили экстремисты.

Решение о направлении в страну многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) было принято Советом Безопасности ООН в 2013 году.