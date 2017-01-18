Лавров: Россия не вмешивается в отношения между командами Обамы и Трампа

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. РФ не вмешивается в отношения между уходящей администрацией США и командой избранного президента Дональда Трампа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы не вмешиваемся в эти разборки, принципиально стоим в стороне от того, что происходит сейчас внутри США между уходящей администрацией и командой Дональда Трампа, но выпады представителей команды Барака Обамы в адрес избранного президента смотрятся порой лицемерно", — сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Австрии Себастьяном Курцем.