Польша намерена модернизировать противоракетную оборону в 2017 году

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Министерство обороны Польши в 2017 году намерено сконцентрироваться на развитии противоракетной обороны, заявил в среду глава ведомства Антони Мачеревич по итогам переговоров с премьером страны Беатой Шидло.

Во вторник Шидло заявила о намерении провести проверку работы всех польских министерств, начав с Минобороны и МВД.

"В этом году мы сконцентрируемся на модернизации, связанной с противоракетной обороной, будет заключен контракт, касающийся противоракетной обороны. Также (сконцентрируемся) на кибернетической обороне, на кибернетические войска будет выделено более миллиарда злотых (около 240 миллионов долларов — ред.), и на вопросах, связанных с обороной нашего моря, обороной Балтики. Будет заключен контракт на подводные лодки", — заявил Мачеревич, выступление которого транслировало Польское телевидение.

Отвечая на уточняющий вопрос, Мачеревич заявил, что в настоящее время речь идет о приобретении трех подводных лодок, однако конкретные суммы на их покупку пока не определены.

По его словам, ведомство также рассмотрит возможность усиления авиафлота, в частности, покупкой самолетов F-16, в настоящее время данный вопрос анализируется. Численность польской армии, по словам министра, к 2019 году должна превысить 150 тысяч военнослужащих.