Глава Молдавии пригрозил парламенту референдумом по изменению конституции

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил о возможности созыва всенародного референдума для изменения конституции в сторону некоторого увеличения полномочий президента.

"Если это парламентское большинство, если это правительство не будет поддерживать наши инициативы, блокировать наши предложения, у нас нет другого выхода, иначе как выйти на национальный референдум для того, чтобы поменять конституцию и дать президенту возможность распустить парламент. Я сейчас не говорю о том, что мы будем менять конституцию, чтобы сделать страну президентской, хотя большинство граждан этого хотят", — сказал он в эфире радио Sputnik Молдова.

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