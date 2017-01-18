Додон заявил, что при возможности распустит парламент и проведет выборы

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что будет использовать все конституционные возможности для роспуска парламента и созыва внеочередных выборов.

"Парламентские выборы могут быть очередные уже в следующем году либо досрочные в этом году. Если будут конституционные возможности распустить парламент, я это сделаю. То есть любую легальную возможность распустить парламент и провести досрочные парламентские выборы в этом году, безусловно, мы будем использовать", — сказал он в эфире радио Sputnik Молдова

"На данном этапе мы выйдем с предложением изменения конституции для того, чтобы президент смог распустить парламент для досрочных парламентских выборов в конкретных случаях", — уточнил молдавский лидер.