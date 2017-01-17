Украинский "Оппозиционный блок" заявил о разработке антикризисной программы

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости. Экс-глава администрации президента Украины, депутат Рады от "Оппозиционного блока" Сергей Левочкин заявил, что фракция разработала новую антикризисную программу, которая выведет страну "на путь развития".

Ранее в "Оппозиционном блоке" заявили, что правительство Украины проводит излишнюю денежную эмиссию, из-за чего курс национальной валюты может дойти до 35 гривен за доллар, а инфляция — до 20%.

"Оппозиционный блок" подготовил новую антикризисную программу, цель которой – остановить войну, падение экономики, вывести страну на путь развития. Мы не видим эффективных решений от власти, поэтому подготовили оппозиционную антикризисную программу и требуем ее принятия", – приводит слова Левочкина пресс-служба фракции.

Он отметил, что антикризисная программа "Оппозиционного блока" состоит из двух пунктов. Первый предполагает план системных действий по урегулированию ситуации в Донбассе, второй представляет собой программу возрождения экономики, которая включает поддержку малого и среднего бизнеса и формирование эффективного инвестиционного климата.

"Мира можно достичь при наличии политической воли, путем системных действий всех ветвей власти, прямого диалога с Россией на высшем уровне и системы сложных компромиссов… Нам нужно добиться формирования широкой международной коалиции друзей Украины, формирования на основе плана возрождения Украины и Донбасса значительного донорского фонда", — считает Левочкин.