ВМС Испании наблюдают за движением "Адмирала Кузнецова"

МАДРИД, 17 янв — РИА Новости. Военно-морские силы Испании отслеживают в Средиземном море движение российских кораблей во главе с авианосцем "Адмирал Кузнецов", направляющихся от берегов Сирии к месту постоянной дислокации в Североморске, сообщает испанская газета ABC. По сведениям издания, в ближайшее время российские корабли пересекут Гибралтарский пролив.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в пункт постоянного базирования в городе Североморск с 6 января возвращается корабельная авианосная ударная группа Северного Флота, в состав которой входит авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" и более 40 летательных аппаратов корабельной авиации, использовавшихся для нанесения ударов по международным террористическим группировкам.

Как сообщили газете военные источники, в ближайшие дни группа военных кораблей пересечет Гибралтарский пролив и окажется в Атлантике. Наблюдение за группой российских кораблей осуществляет патрульный корабль "Cazadora" (P-78). Сопровождать группу российских кораблей он будет до мыса Сан-Висенти (мыс на юго-западе Португалии, самый юго-западный выступ европейского материка).

"Министерство обороны в последние дни осуществляет наблюдение за группой военных российских кораблей во время их возвращения на базу через воды, находящиеся в зоне ответственности Испании", — заявил источник газеты.

Он отметил, что это наблюдение "не что-то особенное из-за того, что речь идет о российских кораблях", а обычная практика "в рамках операции по наблюдению и обеспечению безопасности на море". Координация осуществляется с базы Рота (Кадис).

Российские власти на этот раз не запросили разрешение на дозаправку кораблей в испанских портах.

Несколько кораблей в составе группы во время перехода к берегам Сирии планировали дозаправиться в порту Сеуты в конце октября — начале ноября. 26 октября в посольстве РФ в Мадриде сообщили, что корабли не зайдут в порт Сеуты из-за изменения маршрута. Позже российская сторона заявила, что на Мадрид оказывалось давление с тем, чтобы помешать заходу военных кораблей РФ в испанские порты.

Газета Telegraph сообщила, что за движением российских кораблей, возвращающихся на базу в Североморске, будут следить и военные корабли Великобритании.