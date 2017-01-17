Британский кабмин заявляет, что Brexit непременно состоится

ЛОНДОН, 17 янв – РИА Новости, Денис Ворошилов. Окончательное решение британского парламента по соглашению с ЕС об условиях выхода страны из Евросоюза будет иметь юридически обязывающий характер, но если парламент отвергнет документ, Соединенное Королевство все равно выйдет из союза, заявила официальный представитель британского премьера.

Ранее во вторник Тереза Мэй заявила, что итоговый документ об условиях выхода Великобритании из ЕС, который будет принят по итогам переговоров с Евросоюзом, должен будет получить одобрение обеих палат британского парламента. Правительство планирует официально запустить процесс выхода из ЕС в конце марта. Переговоры продлятся от полутора до двух лет.

"Вы можете рассматривать их (результаты голосования) как обязывающие", — сказала представитель премьера британским СМИ.

При этом отвечая на уточняющий вопрос, что будет, если парламент проголосует против Brexit, представитель премьера добавила: "Мы все равно выйдем из ЕС", не пояснив как согласуются два этих высказывания.

Мэй во вторник выступила с большой речью про Brexit, в которой объявила, что страна покинет не только ЕС, но и общий европейский рынок и таможенный союз ЕС. Мэй рассчитывает, что параллельно с обсуждением условий выхода будет подготовлен план для выстраивания будущих отношений Британии и ЕС, который потом будет реализовываться поэтапно. Таким образом, непосредственный процесс Brexit может продлиться несколько лет после завершения переговоров.