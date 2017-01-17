"Оппозиционный блок" спрогнозировал падение гривны и инфляцию

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости. Фракция Верховной рады Украины "Оппозиционный блок" заявила, что правительство страны проводит излишнюю денежную эмиссию, из-за чего курс национальной валюты может дойти до 35 гривен за доллар, а инфляция — до 20%, сообщила во вторник пресс-служба фракции со ссылкой на народного депутата Александра Вылкула.

Падение курса гривны началось с середины декабря, оно совпало с объявлением о решении правительства национализировать крупнейшее в стране частное финучреждение — Приватбанк. За это время украинская нацвалюта девальвировалась более чем на 1 гривну — с 26,3 до 27,7 гривны за доллар. Правительство заложило в бюджете на 2017 год инфляцию на уровне 8,1% и курс доллара в 27,2 гривны.

"Из-за того, что правительство давит промышленность и печатает деньги, курс может дойти до 35 гривен за доллар, а инфляция составит 18-20%. Непрофессионализм власти ляжет на плечи украинцев растущими ценами на товары и услуги", — приводятся слова Вылкула.

Согласно сообщению, "Оппозиционный блок", помимо этой критики, также представил законопроекты, которые предусматривают госзаказы для таких стратегических предприятий, как Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова ("Южмаш"), рост зарплат и поддержку инвестиций, развитие отечественной науки и образования, но они пока не проходят.

"Законопроекты поданы полтора года назад, и коалиция должна прекратить блокировать их принятие – от этого зависит будущее страны", — сказал Вылкул.

Во фракции, помимо этого, отмечают, что парламент не рассмотрел ряд важнейших для украинцев и национальной экономики законопроектов, в частности, о введении моратория на повышение жилищно-коммунальных тарифов и снижение их в два раза и о государственной поддержке промышленности, налоговым каникулам для предпринимателей.