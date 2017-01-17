Додон рассказал о своем любимом вине

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон рассказал, что в прошлом году в его домашнем хозяйстве произвели 600 литров вина и что сам он предпочел бы ему разве только румынское или украинское.

"У нас в семье принято, что мои предки, все в роду делаем вино… В прошлом году мы своими руками приготовили 600 литров вина… Я считаю, что (молдавское) домашнее вино, наверное, лучшее", — сказал Додон на пресс-конференции во вторник.

"Что касается (вина производства других) стран, давайте, чтобы никого не обидеть, скажу, что румынские вина хорошие есть. Украинские неплохие. Но в основном мы употребляем молдавские вина, конечно", — добавил он.