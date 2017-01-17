Россия передала Германии литовца, числившегося в розыске с 1999 года

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Сотрудники НЦБ Интерпола МВД РФ экстрадировали из России в Германию гражданина Литвы, который обвиняется в разбойном нападении на инкассатора в 1999 году, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В международном аэропорту "Домодедово" состоялась передача правоохранительным органам Германии гражданина Литовской Республики, разыскиваемого за совершение разбойного нападения", — сказала Волк.

Она рассказала, что иностранец обвиняется в нападении на инкассатора в октябре 1999 года в немецком городе Песнеке. По ее словам, мужчина действовал с сообщниками, они избили инкассатора и ограбили его. Литовец, понимая, что "за разбойное нападение ему грозит уголовная ответственность, бежал из Германии и был объявлен в розыск по каналам Интерпола", добавила Волк. В минувшем году при попытке въезда в Россию фигурант был задержан и арестован. По решению Генпрокуратуры РФ разыскиваемого передали германским правоохранителям.