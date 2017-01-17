Премьер Ирака заявил о начале наступления на западе Мосула

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Премьер Ирака Хайдер аль-Абади сообщил, что войска иракской армии начали "движение" против боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в западном Мосуле, который ИГ все еще полностью удерживает, сообщает государственное ТВ.

Аль-Абади не уточнил, какие именно действия войска Ирака предпринимают в западной части города, передает агентство Рейтер

Ранее стало известно, что силы управления по борьбе с терроризмом Ирака готовятся к форсированию реки Тигр и переносу военной операции против группировки ИГ в западную часть Мосула. Как сообщили СМИ, для переправы через реку международная коалиция по борьбе с ИГ уже доставила из Кувейта пять наплавных мостов. Ранее почти все мосты, соединяющие восточную и западную части Мосула, были разрушены авиацией коалиции, чтобы помешать ИГ переправлять начиненные взрывчаткой автомобили для смертников.

Операция по освобождению Мосула от ИГ продолжается с октября прошлого года. Под контроль иракских военных, согласно последнему заявлению объединенного штаба командования операцией, вернулись около 90% восточной половины города, но западная часть полностью остается в руках террористов.