Китай готов играть конструктивную роль в урегулировании кризиса на Украине

Переговоры о мире на Украине в 2017 году (54)

ПЕКИН, 17 янв — РИА Новости, Иван Булатов. Китай намерен играть конструктивную роль в урегулировании конфликта на Украине, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Мы искренне надеемся, что Украина будет поддерживать социальную стабильность и экономическое развитие, намерены играть конструктивную роль для политического урегулирования кризиса на Украине", — приводит МИД КНР слова Си Цзиньпина, сказанные им в Давосе на встрече с президентом Украины Петром Порошенко.

Ранее пресс-служба украинского лидера сообщила, что Петр Порошенко на встрече с главой КНР Си Цзиньпин выразил надежду, что Китай будет содействовать мирному урегулированию конфликта в Донбассе.

Стороны также договорились о продолжении взаимодействия для поддержания мира и стабильности как на региональном, так и на глобальном уровнях, в том числе в рамках Совбеза ООН. Главы двух государств высказались за активизацию экономического сотрудничества и договорились провести в 2017 году заседания украинско-китайской межправительственной комиссии.

Порошенко и Си Цзиньпин также обозначили необходимость активизировать политический диалог на высшем уровне. Стороны договорились об обмене визитами, сроки которых будут согласованы по дипломатическим каналам.