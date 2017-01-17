США
18.0118 января02:25МСК
USD59.40-0.21
EUR63.29+0.06
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Апелляционный суд в Норвегии заслушал доводы государства по делу Брейвика

Тема:
Главное за 17 января 2017 года (8)
19:2117.01.2017
(обновлено: 19:25 17.01.2017)
01261
Андерс Беринг Брейвик в зале суда. Архивное фото
© REUTERS/ Lise Aserud/NTB Scanpix

СТОКГОЛЬМ, 17 янв – РИА Новости, Людмила Божко. Апелляционный суд в Норвегии заслушал во вторник доводы государства по процессу, начавшемуся 10 января в связи с жалобой Андерса Беринга Брейвика на негуманные условия содержания в тюрьме, где он находится после совершения двойного теракта в 2011 году.

Норвежский стрелок Андерс Брейвик. Архивное фото
© AFP 2017/ Junge, Heiko / POOL
В Норвегии отвергли обвинения Брейвика в нарушении его прав в тюрьме

Заседание суда транслировалось на сайте норвежской телерадиокомпании NRK. Государство представлено ведомством канцлера юстиции при правительстве Норвегии.

Защита государства считает совершенный Брейвиком 22 июля 2011 года двойной теракт, приведший к гибели 77 человек, нападением на демократию и правовое государство. Иск преступника государственная защита рассматривает как необоснованный и настаивает на том, что признаков раскаяния в совершенном преступлении у Брейвика нет.

"Когда ему не позволяют играть на Playstation, он считает себя жертвой пыток. В таком случае он ментально уязвим. Но он продолжает свой правоэкстремистский проект и у него есть заполненные смыслом дни", — сказал защитник государства канцлер юстиции Фредрик Сейерстед, слова которого цитирует NRK.

Он вновь обратил внимание на то, что в материальном плане тюремная жизнь Брейвика намного лучше по сравнению с другими преступниками. В распоряжении осужденного три камеры – жилая, для тренировок и для учебы.

За годы нахождения в тюрьме он написал и получил более 4 тысяч писем, из которых 80-85% прошли контроль. Осужденный, в частности, пытался послать письма неонацистам.

"Конечно, Брейвик недоволен, другого и не стоило бы ожидать. Но это не нарушение прав человека. Это означает только, что у наказания есть цель", — сказал Сейерстед.

Жалоба Брейвика на государство рассматривается уже второй раз и теперь это делает апелляционный суд. Весной прошлого года иск террориста заслушал районный суд Осло, который признал частичное нарушение прав Брейвика в условиях его содержания и, в частности, нарушение пунктов статьи 3 европейской конвенции по правам человека. Она касается того, что никто не должен подвергаться пыткам или бесчеловечному, унижающему достоинство обращению или наказанию. Суд Осло, в частности, признал случаи продолжительных по времени (до 23 часов) изоляций Брейвика без общения с людьми.

Норвежский стрелок Брейвик. Архивное фото
© РИА Новости
Сотрудники тюрьмы рассказали, как заключение повлияло на здоровье Брейвика
Один из защитников государства Мариус Эмберланд, также выступивший во вторник во время суда, сказал, что строгие условия содержания Брейвика в тюрьме соответствуют нормативно-правовым положениям для заключенных, отбывающих наказание в отделениях строго режима. Это означает личный обыск, прослушивание телефонных разговоров, общение с посетителями через стеклянную перегородку, пояснил защитник государства.

Эмберланд назвал дело Брейвика уникальным для европейской конвенции по правам человека. Он пояснил, что Европейский суд по правам человека, к примеру, никогда не занимался оценкой тюремного режима в Норвегии, а также никогда не разбирался с таким человеком, как Брейвик, которому чуждо ощущение эмпатии.

Сам осужденный считает, что вследствие изоляции в тюрьме он стал очень радикальным. По словам Брейвика, круг его общения сегодня очень ограничен – он видится с адвокатом и сотрудниками тюрьмы. Жалуется он и на цензуру писем, отправляемых им или посылаемых ему. Во вторник, слушая защитников государства, он часто реагировал на их слова отрицательным кивком головы.

Заседание апелляционного суда проходит в тюрьме Шиен, находящейся в 100 километрах от Осло. Рассматриваются сразу две апелляции –

Андерс Брейвик во время заседания апелляционного суда в Норвегии
© REUTERS/ NTB Scanpix/Lise Aaserud
Брейвик заявил, что изоляция в тюрьме сделала его радикальным
как государства, так и самого Брейвика. Суд начался 10 января, и сейчас уже выслушаны защита государства, адвокат Брейвика, сам осужденный, а также врачи и сотрудники тюрем, где находился и находится истец.

В среду – последний день суда, будет заслушан адвокат Брейвика.

В августе 2012 года суд Осло приговорил Андерса Беринга Брейвика к 21 году тюремного заключения, признав его виновным в гибели 22 июля 2011 года восьми человек в центральном Осло и 69 человек в летнем молодежном лагере норвежской Рабочей партии в окрестностях Осло на острове Утёйа.

Сразу же после своего задержания Брейвик признался в совершении терактов, однако, виновным себя до сих пор не считает. Он неоднократно говорил, что пошел на свои действия, чтобы остановить падение норвежской культуры в рамках права на самооборону в борьбе против мультикультурализма.

Комментировать
+
В мире
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.