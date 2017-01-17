Апелляционный суд в Норвегии заслушал доводы государства по делу Брейвика

СТОКГОЛЬМ, 17 янв – РИА Новости, Людмила Божко. Апелляционный суд в Норвегии заслушал во вторник доводы государства по процессу, начавшемуся 10 января в связи с жалобой Андерса Беринга Брейвика на негуманные условия содержания в тюрьме, где он находится после совершения двойного теракта в 2011 году.

Заседание суда транслировалось на сайте норвежской телерадиокомпании NRK. Государство представлено ведомством канцлера юстиции при правительстве Норвегии.

Защита государства считает совершенный Брейвиком 22 июля 2011 года двойной теракт, приведший к гибели 77 человек, нападением на демократию и правовое государство. Иск преступника государственная защита рассматривает как необоснованный и настаивает на том, что признаков раскаяния в совершенном преступлении у Брейвика нет.

"Когда ему не позволяют играть на Playstation, он считает себя жертвой пыток. В таком случае он ментально уязвим. Но он продолжает свой правоэкстремистский проект и у него есть заполненные смыслом дни", — сказал защитник государства канцлер юстиции Фредрик Сейерстед, слова которого цитирует NRK.

Он вновь обратил внимание на то, что в материальном плане тюремная жизнь Брейвика намного лучше по сравнению с другими преступниками. В распоряжении осужденного три камеры – жилая, для тренировок и для учебы.

За годы нахождения в тюрьме он написал и получил более 4 тысяч писем, из которых 80-85% прошли контроль. Осужденный, в частности, пытался послать письма неонацистам.

"Конечно, Брейвик недоволен, другого и не стоило бы ожидать. Но это не нарушение прав человека. Это означает только, что у наказания есть цель", — сказал Сейерстед.

Жалоба Брейвика на государство рассматривается уже второй раз и теперь это делает апелляционный суд. Весной прошлого года иск террориста заслушал районный суд Осло, который признал частичное нарушение прав Брейвика в условиях его содержания и, в частности, нарушение пунктов статьи 3 европейской конвенции по правам человека. Она касается того, что никто не должен подвергаться пыткам или бесчеловечному, унижающему достоинство обращению или наказанию. Суд Осло, в частности, признал случаи продолжительных по времени (до 23 часов) изоляций Брейвика без общения с людьми.

Один из защитников государства Мариус Эмберланд, также выступивший во вторник во время суда, сказал, что строгие условия содержания Брейвика в тюрьме соответствуют нормативно-правовым положениям для заключенных, отбывающих наказание в отделениях строго режима. Это означает личный обыск, прослушивание телефонных разговоров, общение с посетителями через стеклянную перегородку, пояснил защитник государства.

Эмберланд назвал дело Брейвика уникальным для европейской конвенции по правам человека. Он пояснил, что Европейский суд по правам человека, к примеру, никогда не занимался оценкой тюремного режима в Норвегии, а также никогда не разбирался с таким человеком, как Брейвик, которому чуждо ощущение эмпатии.

Сам осужденный считает, что вследствие изоляции в тюрьме он стал очень радикальным. По словам Брейвика, круг его общения сегодня очень ограничен – он видится с адвокатом и сотрудниками тюрьмы. Жалуется он и на цензуру писем, отправляемых им или посылаемых ему. Во вторник, слушая защитников государства, он часто реагировал на их слова отрицательным кивком головы.

Заседание апелляционного суда проходит в тюрьме Шиен, находящейся в 100 километрах от Осло. Рассматриваются сразу две апелляции –

как государства, так и самого Брейвика. Суд начался 10 января, и сейчас уже выслушаны защита государства, адвокат Брейвика, сам осужденный, а также врачи и сотрудники тюрем, где находился и находится истец.

В среду – последний день суда, будет заслушан адвокат Брейвика.

В августе 2012 года суд Осло приговорил Андерса Беринга Брейвика к 21 году тюремного заключения, признав его виновным в гибели 22 июля 2011 года восьми человек в центральном Осло и 69 человек в летнем молодежном лагере норвежской Рабочей партии в окрестностях Осло на острове Утёйа.

Сразу же после своего задержания Брейвик признался в совершении терактов, однако, виновным себя до сих пор не считает. Он неоднократно говорил, что пошел на свои действия, чтобы остановить падение норвежской культуры в рамках права на самооборону в борьбе против мультикультурализма.