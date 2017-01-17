В Кот-д'Ивуаре в ходе возобновившихся беспорядков погиб один военнослужащий

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. По меньшей мере один военнослужащий убит во вторник бойцами Республиканской гвардии Кот-д'Ивуара вблизи лагеря элитного армейского подразделения в столице страны Ямусукро, передает агентство Франс Пресс.
В городах Далоа и Корхого в поддержку мятежников также выступили военнослужащие на действительной службе, потребовавшие повышения денежных выплат и улучшения условия жизни.
Nouvelle mutinerie à Yamoussokro en Côte d'Ivoire https://t.co/CeuETvYOJA pic.twitter.com/Yydcc4lQxx— congoflash (@congoflash1) 17 января 2017 г.
"Мятежник был убит Республиканской гвардией рядом с лагерем в Ямусукро", — приводит агентство слова военного источника. По его словам, убитый гвардейцами солдат участвовал в акции протеста, стрелял в воздух.
По данным агентства, погибший стал первой жертвой с начала беспорядков в Буаке 5 января.