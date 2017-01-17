В Кот-д'Ивуаре в ходе возобновившихся беспорядков погиб один военнослужащий

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. По меньшей мере один военнослужащий убит во вторник бойцами Республиканской гвардии Кот-д'Ивуара вблизи лагеря элитного армейского подразделения в столице страны Ямусукро, передает агентство Франс Пресс.

На прошлой неделе группа демобилизованных военнослужащих захватила склады с оружием и взяла под контроль город Буаке — второй по величине город Кот-д'Ивуара с населением 540 тысяч жителей, — их акцию в дальнейшем поддержали также и действующие военные.

В городах Далоа и Корхого в поддержку мятежников также выступили военнослужащие на действительной службе, потребовавшие повышения денежных выплат и улучшения условия жизни.

В минувшую субботу бунтовщики и правительство Кот-д'Ивуара достигли соглашения. Однако во вторник беспорядки возобновились в городах Ямусукро, Далоа и Ман.

"Мятежник был убит Республиканской гвардией рядом с лагерем в Ямусукро", — приводит агентство слова военного источника. По его словам, убитый гвардейцами солдат участвовал в акции протеста, стрелял в воздух.

По данным агентства, погибший стал первой жертвой с начала беспорядков в Буаке 5 января.