Юрист рассказал, когда Британия сможет заключить торговое соглашение с США

ЛОНДОН, 17 янв — РИА Новости, Мария Табак. Великобритания не сможет заключить торговое соглашение с США до своего выхода из Евросоюза, то есть, раньше, чем через два года, такого соглашения ждать не стоит, заявил во вторник РИА Новости партнер международной юридической фирмы Bryan Cave LLP, специализирующийся на вопросах конкурентоспособности ЕС и Великобритании, Роберт Белл.

"Хотя избранный президент США Дональд Трамп и говорит, что хотел бы быстрого заключения торгового соглашения между Британией и Америкой, перспективы такой быстрой сделки очень отдаленные", — сказал Белл.

Трамп недавно заявил, что в течение нескольких недель после вступления в должность он предложит Великобритании быструю и "справедливую" торговую сделку, чтобы помочь сделать Brexit "хорошей вещью".

"До тех пор, пока Великобритания не покинет Европейский союз, она не будет иметь юридической возможности заключать какие-либо торговые соглашения в отрыве от ЕС. У Брюсселя есть эксклюзивное право заключать торговые соглашения от лица своих членов. Поэтому самое ранее, когда Великобритания сможет заключить автономное соглашение, это спустя два года после задействования 50-й статьи Лиссабонского договора. А может, и позже", — сказал юрист.

Накануне то же самое сказала глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Я хотела бы отметить один вопрос, мы обсудили его в том числе с (главой МИД Великобритании) Борисом Джонсоном, что пока страна является членом ЕС, и которой Великобритания продолжает быть семь месяцев спустя после референдума, пока страна является страной-членом, не может быть двусторонних переговоров ни по каким торговым соглашениям с третьей стороной", — заявила Могерини журналистам после заседания глав МИД стран-членов ЕС.