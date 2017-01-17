Госдеп выступает за сотрудничество с Москвой по вопросам усыновления

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Госдепартамент США хочет активно взаимодействовать с российской стороной по вопросу усыновления детей, заявила РИА Новости пресс-атташе посольства Мария Олсон.

"Госдепартамент США привержен продолжению диалога и сотрудничеству по вопросам практики международного усыновления детей и защите интересов отдельных детей. Мы приветствуем возможности для активного взаимодействия по тому, как наши государства (РФ и США) могут вместе работать над тем, чтобы позволить осуществлять практику межгосударственного усыновления детей в будущем", — сообщили в американской дипмиссии.

В посольстве также напомнили, что 1 января 2013 года РФ приняла закон, запрещающий усыновления российских детей американским семьям. "До этого запрета американские семьи приняли в свои дома более 60 тысяч российских детей", — добавила Олсон.

С 1 января 2013 года в России действует так называемый "закон Димы Яковлева", запрещающий усыновление российских детей гражданами США, принятый после нескольких резонансных случаев жестокого обращения американских усыновителей с приемными детьми из РФ, где виновные остались безнаказанными. Он получил название по имени двухлетнего мальчика из России Димы Яковлева, который погиб в 2008 году в США после того, как приемный отец оставил его на целый день в машине на солнцепеке.