Суд в Кишиневе продлил на 30 дней домашний арест бизнесмена Шора

КИШИНЕВ, 17 янв — РИА Новости. Суд в Кишиневе продлил домашний арест известного в Молдавии бизнесмена, мэра города Оргеев Илана Шора еще на 30 дней, сообщил во вторник судья Андрей Некулче.
"Суд постановляет удовлетворить запрос прокурора продлить на 30 дней домашний арест для Илана Шора", — сказал Некулче на заседании инстанции.
Прокурор Андрей Бэешупо итогам заседания суда сообщил прессе, что во вторник были представлены данные национального центра судебной экспертизы. "Сторона защиты попросила время, чтобы ознакомится с ними", — сказал он.
Адвокаты Шора отметили, что не согласны с решением о продлении домашнего ареста. По словам представителя стороны защиты Юлиана Балана, это необоснованное решение, которое нарушает все законодательные нормы. Он подчеркнул, что инстанция оперирует старыми аргументами, которые были представлены еще в июне 2016 года. "Решение необоснованно с правовой точки зрения. Новой аргументации нет. На судебном заседании мы дополнительно представили достаточно обоснованную аргументацию. Это совсем недавнее решение ЕСПЧ в полностью аналогичных ситуациях", — заявил другой адвокат Денис Уланов.
Сторона защиты намерена опротестовать решение суда в Апелляционной палате.