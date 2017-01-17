Суд в Кишиневе продлил на 30 дней домашний арест бизнесмена Шора

КИШИНЕВ, 17 янв — РИА Новости. Суд в Кишиневе продлил домашний арест известного в Молдавии бизнесмена, мэра города Оргеев Илана Шора еще на 30 дней, сообщил во вторник судья Андрей Некулче.

Шор, который является супругом известной российской певицы Жасмин, проходит по делу о махинациях в банках. Его показания позволили выдвинуть обвинения в коррупции против бывшего премьера республики Владимира Филата. Шора задержали 22 июня, его подозревают в мошенничестве и отмывании денег. С 24 июня он находился под предварительным арестом, а 5 августа Апелляционная палата Кишинева постановила перевести его под домашний арест. Дело было передано в суд 24 августа. На данный момент инстанция приступила к рассмотрению материалов дела по существу.

"Суд постановляет удовлетворить запрос прокурора продлить на 30 дней домашний арест для Илана Шора", — сказал Некулче на заседании инстанции.

Прокурор Андрей Бэешупо итогам заседания суда сообщил прессе, что во вторник были представлены данные национального центра судебной экспертизы. "Сторона защиты попросила время, чтобы ознакомится с ними", — сказал он.

Адвокаты Шора отметили, что не согласны с решением о продлении домашнего ареста. По словам представителя стороны защиты Юлиана Балана, это необоснованное решение, которое нарушает все законодательные нормы. Он подчеркнул, что инстанция оперирует старыми аргументами, которые были представлены еще в июне 2016 года. "Решение необоснованно с правовой точки зрения. Новой аргументации нет. На судебном заседании мы дополнительно представили достаточно обоснованную аргументацию. Это совсем недавнее решение ЕСПЧ в полностью аналогичных ситуациях", — заявил другой адвокат Денис Уланов.

Сторона защиты намерена опротестовать решение суда в Апелляционной палате.