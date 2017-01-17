В Багдаде при взрыве погибли семь человек

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Начиненный взрывчаткой автомобиль подорвался на юге Багдада во вторник, семь человек погибли, 20 получили ранения, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники в полиции Ирака и здравоохранении.

Взрыв произошел в южном районе иракской столицы, где проживают преимущественно шииты, сообщили источники.

Пока ни одна из группировок, действующих в регионе, не взяла на себя ответственность за взрыв.

В Ираке сохраняется напряженная ситуация в связи с деятельностью террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), захватившей часть страны. Боевики совершают нападения и теракты, жертвами которых чаще всего становятся мирные жители.