Марокко даст убежище главе Гамбии, если он признает свое поражение

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Король Марокко Мухаммед VI готов предоставить убежище проигравшему президентские выборы в Гамбии Яйе Джамме, если он признает свое поражение, сообщает местный информационный портал Desk.

Ранее сообщалось, что Нигерия и другие страны Западной Африки готовят объединенную группировку, которая может войти в Гамбию, если Джамме не уйдет с поста.

Как сообщает Desk, в течение нескольких дней марокканские дипломаты ведут переговоры с экс-главой Гамбии в попытке убедить его признать результаты выборов. В ответ на это королевство готово предоставить Джамме убежище. Уточняется, что марокканские представители рассчитывают на "исторически хорошие отношения, которые Рабат поддерживает с Гамбией".

Портал утверждает, что если Джамме примет предложение, это станет для него "золотой пенсией".

Проигравший выборы Джамме 19 января должен сдать свои полномочия избранному президенту Адаме Барроу, который баллотировался от главной оппозиционной структуры и набрал на выборах 45,5% голосов. Джамме получил 36,7%. Однако в конце декабря Джамме заявил, что не признает результаты выборов, и отказался уходить в отставку.

Джамме на посту президента прославился заявлением, что нашел лекарство от СПИД и астмы. Эти тяжелые заболевания он предлагал лечить отварами из трав. В 2009 году его администрация объявила кампанию по избавлению страны от колдунов, после того как Джамме объявил, что именно "колдуны" виновны в смерти его тети. Кроме того, в 2010 году гамбийский президент объявлял, что хочет стать королем Гамбии, но затем решил все же провести выборы.