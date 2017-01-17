Марокко даст убежище главе Гамбии, если он признает свое поражение

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Король Марокко Мухаммед VI готов предоставить убежище проигравшему президентские выборы в Гамбии Яйе Джамме, если он признает свое поражение, сообщает местный информационный портал Desk.
Ранее сообщалось, что Нигерия и другие страны Западной Африки готовят объединенную группировку, которая может войти в Гамбию, если Джамме не уйдет с поста.
Как сообщает Desk, в течение нескольких дней марокканские дипломаты ведут переговоры с экс-главой Гамбии в попытке убедить его признать результаты выборов. В ответ на это королевство готово предоставить Джамме убежище. Уточняется, что марокканские представители рассчитывают на "исторически хорошие отношения, которые Рабат поддерживает с Гамбией".
Портал утверждает, что если Джамме примет предложение, это станет для него "золотой пенсией".
Джамме на посту президента прославился заявлением, что нашел лекарство от СПИД и астмы. Эти тяжелые заболевания он предлагал лечить отварами из трав. В 2009 году его администрация объявила кампанию по избавлению страны от колдунов, после того как Джамме объявил, что именно "колдуны" виновны в смерти его тети. Кроме того, в 2010 году гамбийский президент объявлял, что хочет стать королем Гамбии, но затем решил все же провести выборы.