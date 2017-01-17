Миссия НАТО в Афганистане опровергла заявления талибов о сбитом дроне

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Миссия НАТО в Афганистане опровергла заявления боевиков радикального движения "Талибан" о том, что они сбили американский беспилотный аппарат на востоке страны.

В понедельник американский беспилотник потерпел крушение в провинции Нангархар. "Талибан" взял на себя ответственность за инцидент. Афганское агентство Пажвак сообщало, что боевики подобрали потерпевший крушение аппарат.

"Невооруженный беспилотник США потерпел крушение в понедельник в Нангархаре из-за поломки двигателя. Он не был сбит", — сообщается в официальном микроблоге миссии в Twitter.

Миссия НАТО под названием "Решительное содействие" (Resolute Support) начала действовать в Афганистане с 1 января 2015 года после завершения военной стадии операции США и их союзников по альянсу.

Вместо контингента международных сил по обеспечению безопасности в Афганистане (ISAF), максимальный размер которого составлял 139 тысяч человек, в стране размещено около 12 тысяч человек. Натовские военнослужащие не вовлечены в боевые действия вместе с афганскими силами безопасности.