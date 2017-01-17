Президент Сербии надеется, что США перестанут навязывать свою волю

БЕЛГРАД, 17 янв – РИА Новости. Руководство США, осуществляя свои планы, ранее создало много трудностей для Сербии, при новой администрации такое может прекратиться, заявил президент Сербии Томислав Николич послу США Кайлу Скотту в ходе встречи во вторник.

Пресс-служба главы государства сообщила, что разговор Николича и Скотта был посвящен улучшению двустороннего сотрудничества между Белградом и Вашингтоном. В беседе президент Сербии отметил, что ожидает, что при новой администрации Белого дома "отношения двух стран получат новый контекст".

"Среди граждан есть сомнения, что Сербия может получить такое же отношение к себе, как и другие государства, которые, кажется, лучше воспринимаются США", — цитирует пресс-служба президента Сербии.

При этом Николич подчеркнул, что агрессивное поведение Приштины по отношению к отправке поезда из Белграда в Косовска-Митровицу в субботу было неприемлемо и что Сербия никогда не признает независимость Косово, "несмотря на давление великих сил, которые объединились для продвижения его независимости".

"Я всегда буду говорить искренне и открыто и защищать Конституцию Сербии. Понимаю, что вы безоговорочно поддерживаете нечто, на создание чего сами напрямую повлияли. Вы, проводя свою волю, вызвали много бед, и я надеюсь, что с новой администрацией такое отношение прекратится", — заметил глава государства.

В свою очередь посол США сказал, что Сербия является значительным фактором стабильности в регионе и "в отношениях с соседями имела свои падения и взлеты", а также "шаги вперед и назад в нормализации отношений с Косово", и от имени своей страны выразил готовность укреплять отношения с Белградом.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.

Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Сирия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания и ряд других государств.