Додон рассказал о ключевых темах, которые обсуждал с Путиным

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным во вторник обсудил вопросы торговли, мигрантов и Приднестровье.

"Мы обсуждали широкий круг вопросов, но основные, я скажу, три. Это, безусловно, торговля, мигранты и Приднестровье. По каждому из этих направлений есть принципиальные вещи, о которых мы договорились", — сказал Додон журналистам на пресс-конференции.

Он выразил надежду, что в ближайшее время будут видны результаты договоренностей по всем направлениям.