Моди заявил об укреплении стратегического партнерства с РФ во всех сферах

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 янв — РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил об укреплении стратегического партнерства с Россией за первые 2,5 года работы его правительства.

"Россия — неизменный друг. Президент (Владимир) Путин и я провели множество переговоров о том, какие вызовы стоят перед нами сегодня. Наше взаимоуважительное и стратегическое партнерство, особенно в сфере обороны, укрепилось, наши инвестиции в новые источники развития наших отношений, фокус на энергетике, торговле, научно-технических связях показывают свой результат", — заявил Моди, выступая на экспертном форуме Raisina Dialogue в Нью-Дели, подводя внешнеполитический итог о первых двух с половиной лет пребывания своего правительства у власти.

Он также отметил в своей речи важность развивать дружественные отношения в регионе Юго-Восточной Азии, сделав особый акцент на индийско-китайском взаимодействии.

"Я вижу развитие Индии и Китая как беспрецедентный шанс для наших двух стран и для всего мира. В то же время наличие расхождений не является чем-то неестественным для двух соседних больших стран. В развитии наших отношений ради мира и прогресса в регионе обе страны должны проявлять чуткость, уважение к базовым интересам друг друга", — добавил он.

Он также отметил, что в Азиатском регионе есть как возможности роста, так и "точки напряжения" из-за роста военных расходов, борьбы за ресурсы, "поэтому архитектура безопасности в регионе должна быть открыта, прозрачна и инклюзивна, а отношения между странами должны строиться на основе уважения государственного суверенитета.

Кроме того, Моди не обошел стороной тему индийско-пакистанских отношений переживающих очередной виток кризиса. Моди в очередной раз заявил, что Пакистан "должен уйти от терроризма, если хочет двигаться к диалогу с Индией".