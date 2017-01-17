Додон рассказал о третьем зарубежном визите после Москвы и Брюсселя

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что его третий после Москвы и Брюсселя официальный зарубежный визит может состояться в столицу одной из двух соседних стран — Румынии или Украины.

"Я выйду с этой инициативой и не исключаю, что мой третий официальный визит — первый был в Москву, второй будет в Брюссель — третий будет либо в Бухарест, либо в Киев", — сказал Додон журналистам во вторник.

Ранее он сообщил, что посетит Брюссель в начале февраля для встречи с партнерами из Европейского союза.