Ереван опроверг заявление Баку о применении огнемета "Шмель"

Ситуация в Нагорном Карабахе в 2017 году (42)

ЕРЕВАН, 17 янв — РИА Новости, Гамлет Матевосян. Министерство обороны Армении опровергло заявление Баку о применении армянской стороной реактивного огнемета "Шмель" на границе с Азербайджаном.

Минобороны Азербайджана во вторник заявило, что армянская сторона применила реактивный огнемет "Шмель" на границе с республикой, потерь в рядах азербайджанских вооруженных сил нет.

По словам пресс-секретаря Минобороны Армении Арцруна Ованнисяна, озвученные оборонным ведомством Азербайджана утверждения – дезинформация, носящая провокационный характер. "Армянская сторона во многих случаях не отвечает на нарушения противником режима перемирия, и говорить об использовании подобных средств вообще не приходится", — заявил Ованнисян РИА Новости.

Он вновь подчеркнул, что Армения выступает за внедрение механизма расследования инцидентов и готова к расследованию как этого, так и любого другого случая. "Так что ответ за Азербайджаном, будут ли они готовы к выяснению заявленного ими же инцидента", — сказал Ованнисян.