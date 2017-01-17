Председатель ОБСЕ удовлетворен механизмом принятия решений в организации

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости. Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц заявил, что он удовлетворен действующим механизмом принятия решений в организации, требующем единогласного голосования всех ее членов, так как он, в частности, позволил достичь прогресса в развертывании специальной мониторинговой миссии (СММ) в Донбассе.

"Большое преимущество ОБСЕ в том, что в ее состав входит 57 государств, включая США и Россию. Вызовы заключаются в том, что решения в рамках ОБСЕ должны приниматься единогласно, то есть очень сложно, чтобы все 57 членов организации проголосовали единогласно. При всех трудностях, которые существуют в этом плане, при той сложной ситуации, которая существует на востоке Украины, мы не можем быть неудовлетворенными, с учетом тех позитивных сторон, которые у нас есть" — сказал Курц.

Он добавил, что для того, "чтобы продвигаться вперед (в урегулировании конфликта в Донбассе – ред.) нужно не только привлечение миссии к работе в Донбассе, но и привлечение политиков в Киеве и Москве для усиления диалога для того, чтобы укреплять ОБСЕ и таким образом усиливать безопасность на востоке".

Курц и глава МИД Украины Павел Климкин 3-4 января посетили Донбасс. Курц заявлял, что не видит альтернативы минским соглашениям. Он также отметил, что будет прилагать усилия для технического обеспечения СММ ОБСЕ возможностями проведения круглосуточного наблюдения в Донбассе. По его словам, у СММ ОБСЕ мало возможностей для наблюдения ночью, поскольку ситуация с безопасностью является сложной.

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