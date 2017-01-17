В Турции требуют приговорить лидера прокурдской партии к 142 годам тюрьмы

АНКАРА, 17 янв – РИА Новости, Алена Палажченко. Прокуратура города Диярбакыр на юго-востоке Турции требует приговорить сопредседателей прокурдской Партии демократии народов (ПДН) Селахаттина Демирташа и Фиген Юксекдаг к 142 и 83 годам тюремного заключения соответственно, сообщает телеканал NTV.

Телеканал ссылается на обвинительное заключение, которое подготовила прокуратура Диярбакыра перед судебным процессом над лидерами прокурдской партии. Они обвиняются в пропаганде террористической организации, разжигании недовольства действиями властей, неподчинении требованиям правоохранительных органов.

Ранее по запросу прокуратуры Турции были задержаны 15 депутатов турецкого парламента от ПДН, которых турецкие власти обвиняли в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. Позже 11 депутатов, в том числе Демирташ и Юкседаг, были арестованы.