Дело против Януковича продолжит рассматривать Печерский суд Киева

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости. Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел отклонил ходатайство защиты экс-президента Украины Виктора Януковича о переносе рассмотрения дела о госизмене из Печерского районного суда в любой другой, заявил во вторник адвокат бывшего украинского лидера Виталий Сердюк.
"В рамках рассмотрения данного дела Печерским судом будет устанавливаться факт наличия президентских полномочий у Виктора Януковича по состоянию на 1 марта 2014 года, будет устанавливаться факт противоправного силового лишения его данных полномочий, будут устанавливаться обстоятельства событий в феврале — марте 2014 года в Крыму и реагирования на эти обстоятельства со стороны лиц, которые в то время находились у власти и принимали участие в заседании Совета нацбезопасности и обороны 28 февраля 2014 года", — сказал Сердюк в эфире телеканала "112 Украина".
Новые власти Украины, пришедшие к управлению страной в результате февральского госпереворота 2014 года, хотят привлечь к ответственности Януковича и многих бывших чиновников. В отношении прежних украинских властей расследуются уголовные дела, в частности, по фактам хищения государственных средств, финансовых махинаций, захвата земель и злоупотребления служебным положением. Большинство бывшего руководства страны из-за угрозы политического преследования были вынуждены выехать за границу.