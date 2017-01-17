Дело против Януковича продолжит рассматривать Печерский суд Киева

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости. Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел отклонил ходатайство защиты экс-президента Украины Виктора Януковича о переносе рассмотрения дела о госизмене из Печерского районного суда в любой другой, заявил во вторник адвокат бывшего украинского лидера Виталий Сердюк.

Ранее защита Януковича подала ходатайство в Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел о переносе рассмотрения дела из Печерского районного суда Киева в любой другой. По мнению защиты, на Печерский суд осуществляется давление со стороны власти, поэтому дело может быть рассмотрено необъективно.

"В рамках рассмотрения данного дела Печерским судом будет устанавливаться факт наличия президентских полномочий у Виктора Януковича по состоянию на 1 марта 2014 года, будет устанавливаться факт противоправного силового лишения его данных полномочий, будут устанавливаться обстоятельства событий в феврале — марте 2014 года в Крыму и реагирования на эти обстоятельства со стороны лиц, которые в то время находились у власти и принимали участие в заседании Совета нацбезопасности и обороны 28 февраля 2014 года", — сказал Сердюк в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, защита Януковича уже подала в Печерский районный суд ходатайство о его допросе в рамках рассмотрения этого дела.

Новые власти Украины, пришедшие к управлению страной в результате февральского госпереворота 2014 года, хотят привлечь к ответственности Януковича и многих бывших чиновников. В отношении прежних украинских властей расследуются уголовные дела, в частности, по фактам хищения государственных средств, финансовых махинаций, захвата земель и злоупотребления служебным положением. Большинство бывшего руководства страны из-за угрозы политического преследования были вынуждены выехать за границу.