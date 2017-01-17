Польша впервые примет на лечение детей из Алеппо

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Пять детей из сирийского Алеппо впервые прибудут на лечение в Польшу, сообщает во вторник польское радио.

Лечение и реабилитация детей пройдет в Кракове, расходы возьмут на себя городские власти, они не должны превысить 100 тысяч злотых (почти 25 тысяч долларов). Организацией транспортировки займется Польская медицинская миссия, сообщается, что пациенты должны приехать в Краков в течение ближайших двух месяцев.

По данным радиостанции, дети находятся в тяжелом состоянии: они получили ранения в результате обстрелов и разрушений домов.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Правительственным войскам противостоят боевики различных вооруженных формирований.

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