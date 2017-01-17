Путин прокомментировал методы борьбы против Трампа на Западе

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что методы борьбы, которые используются против избранного президента США Дональда Трампа, говорят о значительном уровне деградации политических элит на Западе.

На пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Молдавии Игорем Додоном Путину задали вопрос о якобы имеющемся у РФ компромате против Трампа.

"То, что такие методы используются против избранного президента США — это, конечно, уникальный случай, такого еще никогда не было. Это говорит о значительном уровне деградации политических элит на Западе, в том числе и в США. Я очень рассчитываю на то, что здравый смысл восторжествует", — отметил Путин.

Республиканец Дональд Трамп на прошедших в ноябре президентских выборах в США победил кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. Инаугурация Трампа состоится 20 января.