Молдавия может выйти из ассоциации с ЕС при принятии дорожной карты с ЕАЭС

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости/Прайм. Подписание меморандума о сотрудничестве между Молдавией и ЕАЭС не противоречит соглашению об ассоциации с ЕС, однако следующий этап сотрудничества, выход на дорожную карту, может потребовать пересмотра ассоциации с ЕС или ее отмены, заявил президент Молдавии Игорь Додон по итогам встречи с председателем коллегии ЕЭК Тиграном Саркисяном.

Молдавия в июне 2014 года подписала с ЕС соглашение об ассоциации и глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли. После ратификации этого соглашения молдавским парламентом ухудшились отношения между Москвой и Кишиневом. По соглашению, Молдавия должна полностью открыть свой рынок для европейских товаров.

Додон после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным во вторник высказал желание, чтобы Молдавия стала наблюдателем в ЕАЭС. Он отметил, что в ближайшие недели начнутся консультации, чтобы в ближайшие месяцы подписать такой меморандум. Также он не исключил, что соглашение об ассоциации страны с ЕС будет аннулировано, отметив, что "это соглашение для Молдовы никаких результатов не дало".

"Это рамочный документ (меморандум Молдавии и ЕАЭС — ред.), который не противоречит другим соглашениям, которые подписала Республика Молдова, не противоречит соглашению об ассоциации с ЕС. Для того, чтобы сделать следующий шаг — это уже дорожная карта, нужно будет уже пересматривать некоторые положения соглашения об ассоциации с ЕС, либо этот документ, который был подписан в 2014 году, аннулировать, но это уже следующий шаг, нам нужно сделать сначала первый", — добавил он.

Саркисян в свою очередь отметил, что ЕЭК и Молдавия достигли взаимопонимания по вопросу необходимости создания благоприятных условий для бизнеса и для граждан, в том числе и для трудовой миграции. "Мы, конечно же, заинтересованы в углублении экономического сотрудничества с Молдовой и предпримем все необходимые шаги, чтобы этот диалог между ЕЭК начался и продолжался", — заявил он.