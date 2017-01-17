Штайнмайер приветствует решение Мэй внести ясность в планы Лондона по ЕС

БЕРЛИН, 17 янв – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. МИД ФРГ приветствует намерение премьер-министра Великобритании Терезы Мей внести ясность в вопрос о намерениях Лондона относительно будущего сотрудничества с Европейским союзом после Brexit, заявил во вторник глава немецкого внешнеполитического ведомства Франк-Вальтер Штайнмайер.

"Мы приветствуем, что британский премьер сегодня обрисовала представления своего правительства о выходе и, наконец, внесла немного ясности в вопрос о британских планах. Она подчеркнула, что Великобритания стремится к позитивному и конструктивному партнерству, дружбе с сильным ЕС. Это хорошо", — сказал Штайнмайер, его цитирует Twitter МИД ФРГ.

"Мы также стремимся к по возможности хорошим, тесным и доверительным отношениям и желаем нам конструктивных переговоров с этой целью. Но наша линия сохраняется: переговоры начнутся только после того, как Великобритания официально выступит с заявкой о выходе", — добавил министр.

По словам Штайнмайера, в интересах Германии и Европы "сохранить единство европейского внутреннего рынка".