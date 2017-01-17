Си Цзиньпин призвал США к усилиям для построения долгосрочных отношений

ПЕКИН, 17 янв — РИА Новости, Иван Булатов. Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник призвал США к совместным усилиям для построения долгосрочных отношений между Пекином и Вашингтоном.

Как передает агентство Синьхуа, об этом китайский лидер заявил во время встречи в Давосе на Всемирном экономическом форуме с вице-президентом США Джо Байденом.

По словам председателя КНР, совместные усилия необходимы для построения стабильных и партнерских отношений, чтобы удовлетворить интересы двух стран, а также всего мира.

Отношения между КНР и Вашингтоном переживают непростой период. Так, в прошлую среду кандидат на пост госсекретаря в администрации Трампа Рекс Тиллерсон заявил, что США должны послать Китаю "ясный сигнал" о недопустимости его действий на спорных островах в Южно-Китайском море. Он также назвал незаконным строительство Китаем искусственных островов в море. В Пекине ответили, что действуют законно и в рамках своего территориального суверенитета.

Кроме этого, ранее избранный президент США Дональд Трамп серьезно нарушил протокол, приняв телефонный звонок от главы администрации Тайваня. Пекин традиционно осуждает любые контакты зарубежных руководителей с тайваньской администрацией.