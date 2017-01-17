Президент Молдавии пообещал решить вопрос по Приднестровью за три года

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что урегулировать конфликт в Приднестровье можно в течение трех лет благодаря разработанной им дорожной карте, которая была передана российским коллегам.

"Сегодня я передал нашим российским коллегам наше видение, это своего рода дорожная карта на 2017-2019 гг. Я уже об этом говорил Владимиру Владимировичу (Путину), я считаю, что у нас есть окно возможности в течение следующих двух-трех лет все-таки приблизиться к политическому решению этого вопроса. Конечно, будет непросто",- сказал Додон на пресс-конференции в Москве в ходе первого официального визита.

Перед своим визитом в Москву, Додон неоднократно заявлял, что одной из важнейших тем его встреч с российским руководством будет именно урегулирование в ПМР.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.