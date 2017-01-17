Мэй: Британия будет работать над безопасностью в Европе и после Brexit

ЛОНДОН, 17 янв — РИА Новости, Мария Табак. Великобритания продолжит принимать участие в обеспечении безопасности Европы и после своего выхода из ЕС, заверила во вторник премьер-министр страны Тереза Мэй.

"По мере того, как угрозы нашей общей безопасности становятся все серьезней, мы не можем сокращать сотрудничество, мы должны больше работать вместе. Я поэтому хотела бы, чтобы наши будущие отношения с ЕС предполагали практические договоренности по вопросам правоохранения и обмена развединформацией с нашими европейскими партнерами", — сказала Мэй, выступая с большой речью о предстоящем выходе страны из ЕС.

"Я горжусь той ролью, которую играет и продолжит играть Британия в обеспечении европейской безопасности. Британия является лидером в Европе по принятию мер по защите безопасности нашего континента, будь то имплементация санкций в отношении России из-за ее действий в Крыму, работа над обеспечением мира и стабильности на Балканах или защита внешних границ Европы. Мы продолжим тесно работать с нашими европейскими партнерами в сферах внешней политики и обороны даже когда сами покинем ЕС", — отметила Мэй.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".