Мэй: Британия будет работать над безопасностью в Европе и после Brexit

ЛОНДОН, 17 янв — РИА Новости, Мария Табак. Великобритания продолжит принимать участие в обеспечении безопасности Европы и после своего выхода из ЕС, заверила во вторник премьер-министр страны Тереза Мэй.
"Я горжусь той ролью, которую играет и продолжит играть Британия в обеспечении европейской безопасности. Британия является лидером в Европе по принятию мер по защите безопасности нашего континента, будь то имплементация санкций в отношении России из-за ее действий в Крыму, работа над обеспечением мира и стабильности на Балканах или защита внешних границ Европы. Мы продолжим тесно работать с нашими европейскими партнерами в сферах внешней политики и обороны даже когда сами покинем ЕС", — отметила Мэй.
Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".